Подорвавший пути под Рязанью Сидики захотел «искупить вину кровью»

Руслан Сидики, гражданин России и Италии, включенный в российский список экстремистов и террористов, признал вину в атаке на военный аэродром Дягилево и подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области в 2023 году.
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