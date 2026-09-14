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Монсон изъявил желание помочь бывшему бойцу UFC из США получить российское гражданство

Монсон изъявил желание помочь бывшему бойцу UFC из США получить российское гражданство

Джефф Монсон изъявил желание помочь экс-бойцу UFC Луису Пенье получить российское гражданство. «Если Луис искренен, то я готов помочь ему получить российский паспорт.

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