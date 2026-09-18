Таша Рублёва рассказала, как трансформирует бизнес в условиях падения спроса

Премиальный сегмент тоже чувствует спад, который происходит в России во многих отраслях. Уральский дизайнер, основатель бренда индивидуального пошива, владелица Модного Дома Rubleffka в Москве и Екатеринбурге Таша Рублёва рассказала, как трансформирует бизнес в условиях падения трафика и меняющихся потребительских настроений.
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