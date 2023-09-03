Всё готово к обвалу, а триггер применение ТЯО?

САША ЛЕПАЕВ

давно уже нужно уничтожить америку и сомневаться не стоит. но чего ждет наше руководство пока сами не подохнут. но чем дольше откладываем что можно сделать сейчас тем больше потерь о обострение ситуации. скоро полетят дальнего действия ракеты по Крыму по Донбассу и другим городам. и это наше правительство знает.а нельзя ли за один раз покончить с этими тварями. это только мое мнение. но на верхах виднее.