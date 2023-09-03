30 августа в результате атаки беспилотников на Псковский аэропорт пострадали четыре борта транспортного самолета Ил-76.
Всё готово к обвалу, а триггер применение ТЯО?
Комментарии
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Светлана
Не верю, что нет рычагов подчинить ЦБ и минфин Путину. Не хотят. ЦБ национализировать.
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2 час.
САША ЛЕПАЕВ
давно уже нужно уничтожить америку и сомневаться не стоит. но чего ждет наше руководство пока сами не подохнут. но чем дольше откладываем что можно сделать сейчас тем больше потерь о обострение ситуации. скоро полетят дальнего действия ракеты по Крыму по Донбассу и другим городам. и это наше правительство знает.а нельзя ли за один раз покончить с этими тварями. это только мое мнение. но на верхах виднее.
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1 час.
VG
Vasily Golov
НАТО ведет силами ВСУ и полным комплектом вооружения войну по уничтожению России. Россия ведет ограниченную военную операцию не полным составом вооружения.Не армейская тактика боев, частичным составом численности и вооружения.Общество не готово к мобилизации.Армия не готова к полноценной военной операции.У нас как всегда.ОГРАНИЧЕННЫЙ КОНТИНГЕНТ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ.Это было в Афганистане,Чечни,Сирии. Ограниченный имеет ограничения.Не бить по мостам,инфраструктуре жизнеобеспечения.Гуманизм через край.Что скажет мировая общественность? Она уже сказала.Война на уничтожение России на поле боя.
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1 час.
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