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Свежие комментарии

В Грузии протестующие перекрыли улицу

Сторонники грузинской оппозиции перекрыли улицу в Тбилиси. Об этом сообщает РИА Новости. По агентства, протестующие переместились от дворца президента Грузии к зданию парламента и перекрыли примыкающий к нему проспект Руставели.

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