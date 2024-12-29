В Грузии протестующие перекрыли улицу

Сторонники грузинской оппозиции перекрыли улицу в Тбилиси. Об этом сообщает РИА Новости. По агентства, протестующие переместились от дворца президента Грузии к зданию парламента и перекрыли примыкающий к нему проспект Руставели.
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