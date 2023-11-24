Екатеринбургский репетитор-педофил оказался сумасшедшим

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноября, ФедералПресс. Суд признал невменяемым екатеринбургского репетитора Александра Журавлева, которого обвиняли в насильственных действиях сексуального характера по отношению к девочке.
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