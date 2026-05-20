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Параллельный импорт авто из Кореи в 2026: реальные расходы, пошаговая инструкция и расчёт на 5 моделей

Параллельный импорт авто из Кореи в 2026: реальные расходы, пошаговая инструкция и расчёт на 5 моделей

После повышения утильсбора с 1 декабря 2025 года и индексации ставок 1 января 2026-го схема «привезти авто из Кореи» снова требует пересчёта.

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