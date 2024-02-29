В Карелии цены на овощи и молочную продукцию продолжают расти

Цены на различные товары и продукты продолжают меняться в республике Карелия. По данным Карелиястата, за прошедшую неделю, с 20 по 26 февраля, отмечается как повышение, так и снижение стоимости определенных товаров.
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