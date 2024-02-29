Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 818 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Уфимцев я
    Карасев... это не тот ли "експерд", который не вылезал из телестудий московских до спецоперации? Ну ну, что он еще ум...Политолог Карасев...
  • nyha
    ПИДАРАСТ..этот полкан...то-ли ещё будет?? Предателям СМЕРТЬ...Полковник ВСУ Сел...
  • Вовладар Даров
    Америка перестанет существовать, пусть только попробует !!!!Шеф Пентагона Ост...

В Карелии цены на овощи и молочную продукцию продолжают расти

В Карелии цены на овощи и молочную продукцию продолжают расти

Цены на различные товары и продукты продолжают меняться в республике Карелия. По данным Карелиястата, за прошедшую неделю, с 20 по 26 февраля, отмечается как повышение, так и снижение стоимости определенных товаров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх