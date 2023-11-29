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«Бавария» 39 матчей подряд не уступает в группе ЛЧ – клуб обновил рекорд. Серия побед прервалась на отметке в 17 игр

«Бавария» 39 матчей подряд не уступает в группе ЛЧ – клуб обновил рекорд. Серия побед прервалась на отметке в 17 игр

Сегодня команда Томаса Тухеля сыграла вничью с «Копенгагеном» – 0:0.  Мюнхенский клуб продлил рекордную серию без поражений на групповом этапе ЛЧ – он не уступает 39 матчей подряд.

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