Житель Курской области Золотарев сообщил, что людей выносили из домов на одеялах

Житель Курской области Алексей Золотарев рассказал, как проходила эвакуация инвалидов. Он отметил, что приходилось выносить тех, кто не мог самостоятельно ходить, из домов прямо на одеялах, передает РЕН ТВ.
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