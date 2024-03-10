Как часто вы прощали, давая второй шанс? Стоит ли это делать, зная, что все может повториться?. Стоит ли давать обидчикам второй шанс? Вопрос сложный, ведь и ситуации бывают разными, и мы сами не святые.
Сколько раз стоит прощать человека? Восточная мудрость
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИО
Игорь Овчаренко
Простить нужно,но больше с таким человеком не общаться.
Ответить
17 час.
Erl Schweizer
С возрастом, с гигантским опытом мудрость появляется у всех, но не у всех одинаково. Мне сегодня откуда-то пришла очередная мудрость: когда с тобой поступают подло, появляется право на аналогичную подлость, при этом исключения только для близких и малых детей. Рядом где-то шастает другая мудрость: будь ты тысячу раз прав, правее будет даже подонок, когда он втерся в доверие к власти. Не стоит нам, обычным людям, искать чистую правду в соцсетях, лучше искать ее самому, использовать самому и обмануть при первой же возможности тех, кто лжет тебе постоянно. Это не месть, это адекватность.
Ответить
14 час.
Свежие комментарии