Сколько раз стоит прощать человека? Восточная мудрость

Erl Schweizer

С возрастом, с гигантским опытом мудрость появляется у всех, но не у всех одинаково. Мне сегодня откуда-то пришла очередная мудрость: когда с тобой поступают подло, появляется право на аналогичную подлость, при этом исключения только для близких и малых детей. Рядом где-то шастает другая мудрость: будь ты тысячу раз прав, правее будет даже подонок, когда он втерся в доверие к власти. Не стоит нам, обычным людям, искать чистую правду в соцсетях, лучше искать ее самому, использовать самому и обмануть при первой же возможности тех, кто лжет тебе постоянно. Это не месть, это адекватность.