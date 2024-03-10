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Сколько раз стоит прощать человека? Восточная мудрость

Сколько раз стоит прощать человека? Восточная мудрость

Как часто вы прощали, давая второй шанс? Стоит ли это делать, зная, что все может повториться?. Стоит ли давать обидчикам второй шанс? Вопрос сложный, ведь и ситуации бывают разными, и мы сами не святые.

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Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
Простить нужно,но больше с таким  человеком не общаться.
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17 час.
Erl Schweizer
С возрастом, с гигантским опытом мудрость появляется у всех, но не у всех одинаково. Мне сегодня откуда-то пришла очередная мудрость: когда с тобой поступают подло, появляется право на аналогичную подлость, при этом исключения только для близких и малых детей. Рядом где-то шастает другая мудрость: будь ты тысячу раз прав, правее будет даже подонок, когда он втерся в доверие к власти. Не стоит нам, обычным людям, искать чистую правду в соцсетях, лучше искать ее самому, использовать самому и обмануть при первой же возможности тех, кто лжет тебе постоянно. Это не месть, это адекватность.
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14 час.

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