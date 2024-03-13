В Петербурге представили автомобили нового бренда Xcite – видео

Первая партия машин была выпущена в январе. Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов в преддверии Промышленного совета Санкт-Петербурга представил губернатору города Александру Беглову модели нового бренда «Автозавода Санкт-Петербурга».
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