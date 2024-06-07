ЦБ распространит валютный контроль на международные расчеты с ЦФА

Центробанк планирует распространить на внешнеторговые договоры, расчет по которым осуществляется с использованием цифровых финансовых активов (ЦФА) или утилитарных цифровых прав (УЦП), или обоих одновременно, правила классического валютного контроля, следует из проекта указания, опубликованного Центробанком.