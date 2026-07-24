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Владимир Путин посетил Иркутский авиазавод

Владимир Путин посетил Иркутский авиазавод

Президент России Владимир Путин посетил Иркутский авиастроительный завод. Путин в сопровождении главы Ростеха Сергея Чемезова, губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и директора авиазавода Андрея Сойнова осмотрел производственные мощности, где запускают в серию новый российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21.

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