💡До 15:00 свет отключат у части потребителей второй очереди в Севастополе Режим временного ограничения электроснабжения сохраняется, сообщили в «Севастопольэнерго».
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💡До 15:00 свет отключат у части потребителей второй очереди в Севастополе Режим временного ограничения электроснабжения сохраняется, сообщили в «Севастопольэнерго».