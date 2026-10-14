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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Венецию» возглавил экс-тренер «Кальяри» Никола

Новым главным тренером «Венеции» стал  Давиде Никола . 53-летний специалист сменил на этом посту Джованни Строппу, уволенного после поражения от «Аталанты» (1:3) в 6-м туре Серии А .

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