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Скабелка мечтает выиграть Кубок Гагарина: «Хочется поднять его уже как тренер. Как долго буду идти к цели, не знаю»

Андрей Скабелка рассказал о желании выиграть Кубок Гагарина. — Ваша цель — Кубок? — Да. Потому что завоевывал Кубок в качестве игрока, теперь хочется поднять его уже как тренер.

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