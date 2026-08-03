Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

366 подписчиков

«Т плюс» предложила задействовать резерв мощностей ТЭЦ для электропитания дата-центров

«Т плюс» предложила задействовать резерв мощностей ТЭЦ для электропитания дата-центров

Крупнейшая российская частная компания в сфере электроэнергетики и теплоснабжения «Т плюс» предложила Минэнерго использовать резервную мощность тепловых электростанций (ТЭЦ) для электропитания центров обработки данных (ЦОД).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии