«Т плюс» предложила задействовать резерв мощностей ТЭЦ для электропитания дата-центров

Крупнейшая российская частная компания в сфере электроэнергетики и теплоснабжения «Т плюс» предложила Минэнерго использовать резервную мощность тепловых электростанций (ТЭЦ) для электропитания центров обработки данных (ЦОД).
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