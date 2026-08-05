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Газета.ру

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Путин: подготовка к выборам в Госдуму идет полным ходом

Путин: подготовка к выборам в Госдуму идет полным ходом

Подготовка к выборам в Государственную думу идет полным ходом. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой, передает РИА Новости.

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