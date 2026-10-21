© Natallia Boroda/Shutterstock/FOTODOMМВД Таджикистана создало специальную базу данных, в которую вносят гадалок, колдунов, проституток, их клиентов и родственников, а также наркозависимых.
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