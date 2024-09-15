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Электросамокаты в России приравняют к автомобилям и мотоциклам - регистрация, номера и прочие QR-коды

Электросамокаты в России приравняют к автомобилям и мотоциклам - регистрация, номера и прочие QR-коды

В России ограничат езду на электросамокатах: только с номерами и QR-кодом. На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов появился документ, который подразумевает внесение изменений в ПДД, законы «Об организации дорожного движения» и «О безопасности дорожного движения».

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