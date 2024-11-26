ЕС хочет ввести санкции в отношении 45 российских нефтяных танкеров

Евросоюз в рамках 15-го пакета санкций в отношении России предлагает ввести санкции против 45 нефтяных танкеров РФ, 50 физлиц и 30 компаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы, с которыми удалось ознакомиться агентству.
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