Москалькова наградила победителей конкурса «Права человека глазами детей»

МОСКВА, 8 июля, ФедералПресс. В День семьи, любви и верности уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова наградила победителей третьего всероссийского конкурса «Права человека глазами детей».
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