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Военное обозрение

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Отставной генерал Бен Ходжес разработал для британского издания план «нападения России на НАТО»

Отставной генерал Бен Ходжес разработал для британского издания план «нападения России на НАТО»

Отставной генерал является русофобом и явно лоббирует интересы Украины на Западе.

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