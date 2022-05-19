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Книга Урантии. Документ 193 Последние явления и вознесени. Часть 4,глава 4

Книга Урантии. Документ 193 Последние явления и вознесени. Часть 4,глава 4

4. Причины падения Иуды 193:4.1 (2055.4) В первой части прощального обращения к апостолам Учитель говорил об утрате Иуды и на примере трагической судьбы их вероломного собрата серьёзно предупредил об опасностях социальной изоляции и разобщения.

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