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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Балу -
    Да не проблема!... Получит (купит) гражданство и вуаля: он - российский врач!... Их вообще нельзя пускать в Россию, а...Мигрантам запретя...
  • Lana_Borei Иванова
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За мигрантов топят не только представители диаспор, агенты влияния, депутаты, чиновники, но и бизнес

За мигрантов топят не только представители диаспор, агенты влияния, депутаты, чиновники, но и бизнес

Продолжаем историю с лоббистами мигрантов Как мы уже поняли, что за мигрантов топят не только представители диаспор, агенты влияния, депутаты, чиновники, но и бизнес, тот же глава ВТБ Костин отметился уже дважды на тему мигрантов.

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Комментарии
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ВР
Вова Рябов
Пусть топят .но и живут у тех и с теми кто за них.без пересечения с месным населением.за забором на стройке
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6 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Своим платить надо, тогда и мигранты на хер не нужны будут! А те кто за мигрантов топит, истинные Враги русского народа!
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6 час.
валерия
Эти лоббисты - настоящие враги России. При Сталине их бы уже к стенке поставили. Хором!!!
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5 час.

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