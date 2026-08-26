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Чувашия Республикасының Канаш шәһәрендә «Татар гаиләсе» чарасы узды

Чувашия Республикасының Канаш шәһәрендә «Татар гаиләсе» чарасы узды

Чувашия Республикасының Канаш шәһәрендә татар гаиләсе традицияләренә һәм гореф-гадәтләренә багышланган «Татар гаиләсе» дип исемләнгән тантаналы чара узды.

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