Тюменский следком возбудил уголовное дело против застройщика после публикации URA.RU

Следственный комитет по Тюменской области после публикации URA.RU возбудил против застройщика уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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