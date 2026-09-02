В Краснодарском крае будут судить иностранного гражданина, похитившего у знакомого рюкзак с 18 млн рублей

В Краснодарском крае будут судить иностранного гражданина, похитившего у знакомого рюкзак с 18 млн рублейВ Кущёвском районе Краснодарского края завершено расследование резонансной кражи, фигурантом которой стал 30-летний гражданин иностранного государства.