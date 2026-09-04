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Сеул уведомил Вашингтон о готовности направить корабль и самолет в Ормуз

Сеул уведомил Вашингтон о готовности направить корабль и самолет в Ормуз

Южная Корея начала подготовку к возможной отправке корабля поддержки ВМС и войск в Ормузский пролив на фоне того, что президент США Дональд Трамп усилил давление на союзника из-за недостаточной поддержки войны с Ираном.

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