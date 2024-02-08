Игра Mastercard в лиге чемпионов УЕФА позволяет владельцам карт выиграть билеты с помощью NFT Pass

Платежный гигант компания Mastercard представила новую футбольную викторину основанную на технологии NFT для турнира УЕФА Лиги Чемпионов 2023/2024 года, которая предоставляет болельщикам возможность выиграть билеты на матчи, проверив свои знания о лиге, как сообщается в пресс-релизе.