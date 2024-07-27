Eduard Скажите сейчас всё хорошо? Вы самизнаете что нет!

Eduard Многие ублюдки Прибалтики кичатся,что оеи получаюи чуть больше! Вопрос,а что в Прибалтике делают этакое,куда деньги идут? Атомоходы не делают,в космос не летают,даже машин своих нет,деньги тоже чужие.Они голодранцы на самом деле!Россия делает всё,туда и деньги идут!