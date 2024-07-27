В очередной раз я убеждаюсь, кто и зачем раскачивает тему про СССР. Отдельное расследования, у меня достаточно фактов, не за горами, а сегодня – о великом.
Туалетной бумаги не было, зато летали на сверхскоростях
Комментарии
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Eduard
Скажите сейчас всё хорошо? Вы самизнаете что нет!
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2 час.
Eduard
Многие ублюдки Прибалтики кичатся,что оеи получаюи чуть больше! Вопрос,а что в Прибалтике делают этакое,куда деньги идут? Атомоходы не делают,в космос не летают,даже машин своих нет,деньги тоже чужие.Они голодранцы на самом деле!Россия делает всё,туда и деньги идут!
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1 час.
ВН
Валерий Николаевич
Автор пытается показать, что он за историческую объективность. Переубедить в его мнении взрослого, тем более немолодого человека - бессмысленное занятие, особенно в и-нете. Лично я понимаю автора, но, думаю (без ложной скромности), таких не очень много
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1 час.
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