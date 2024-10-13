Эксперт Караганов назвал удары по России, на которые ответят ядерным оружием

Прежняя ядерная доктрина России была безрассудной в своей основе, ее необходимо заменить. Об этом РИА Новости заявил научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии