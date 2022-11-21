Наблюдатели от ПА ОДКБ назвали президентские выборы в Казахстане состязательными

Члены международной группы наблюдателей Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), наблюдая за ходом голосования на промежуточных президентских выборах в Казахстане, пришли к выводу, что выборы были конкурентными и соответствовали законодательству страны и международным стандартам, говорится в итоговом отчете на сайте ассамблеи.