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Наблюдатели от ПА ОДКБ назвали президентские выборы в Казахстане состязательными

Наблюдатели от ПА ОДКБ назвали президентские выборы в Казахстане состязательными

Члены международной группы наблюдателей Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), наблюдая за ходом голосования на промежуточных президентских выборах в Казахстане, пришли к выводу, что выборы были конкурентными и соответствовали законодательству страны и международным стандартам, говорится в итоговом отчете на сайте ассамблеи.

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