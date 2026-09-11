Петровский путевой дворец отмечает 250-летие с начала строительства

Петровский путевой дворец отмечает 250-летие. Возведенная по указу Екатерины II резиденция в разные годы принимала монархов перед коронацией, служила госпиталем и зданием Военно-воздушной академии.
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