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МОСИНФОРМ

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Петровский путевой дворец отмечает 250-летие с начала строительства

Петровский путевой дворец отмечает 250-летие с начала строительства

Петровский путевой дворец отмечает 250-летие. Возведенная по указу Екатерины II резиденция в разные годы принимала монархов перед коронацией, служила госпиталем и зданием Военно-воздушной академии.

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