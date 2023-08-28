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В Танзании призвали региональных руководителей к большей самостоятельности

В Танзании призвали региональных руководителей к большей самостоятельности

Использовать свое положение при принятии решений, а не ждать указаний сверху призвала региональных комиссаров и региональных административных секретарей президент Танзании Самия Сулуху Хассан, пишет 28 августа танзанийское издание Daily News.

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