В Танзании призвали региональных руководителей к большей самостоятельности

Использовать свое положение при принятии решений, а не ждать указаний сверху призвала региональных комиссаров и региональных административных секретарей президент Танзании Самия Сулуху Хассан, пишет 28 августа танзанийское издание Daily News.
Использовать свое положение при принятии решений, а не ждать указаний сверху призвала региональных комиссаров и региональных административных секретарей президент Танзании Самия Сулуху Хассан, пишет 28 августа танзанийское издание Daily News.
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