Разрушения сразу на трех нитках системы «Северный поток» назвали беспрецедентными

Компания-оператор Nord Stream AG заявила, что на данный момент невозможно сказать что-либо по срокам восстановления инфраструктуры трубопровода «Северный поток» после повреждений, обнаруженных сразу на трех ветках системы за последние сутки.
Компания-оператор Nord Stream AG заявила, что на данный момент невозможно сказать что-либо по срокам восстановления инфраструктуры трубопровода «Северный поток» после повреждений, обнаруженных сразу на трех ветках системы за последние сутки.
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