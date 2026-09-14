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Царьград

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ФСБ сообщила о запрещённых веществах, которые используют ВСУ в ДНР

ФСБ сообщила о запрещённых веществах, которые используют ВСУ в ДНР

Схроны с хлорпикрином: ФСБ раскрыла детали применения химоружия на освобождённых землях ДНР.Украинские войска продолжают использовать боевые отравляющие вещества, применение которых запрещено международными соглашениями.

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