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Поезд с грузами для ВСУ в украинском порту Южный поразили российские беспилотники

Поезд с грузами для ВСУ в украинском порту Южный поразили российские беспилотники

Российские военные нанесли удар по железнодорожному составу в порту Южный в момент погрузки грузов для ВСУ, также поражены морской паром в Черноморске и танкер в Измаиле, сообщили в Минобороны России во вторник, 15 сентября 2026 года.

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