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Царьград

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Сотни ростовских семей остались без горячей воды до 21 сентября

Сотни ростовских семей остались без горячей воды до 21 сентября

В Ростове-на-Дону из-за дефекта трубопровода на проспекте Коммунистическом, обнаруженного возле Городской клинической больницы №20, без горячей воды остались жители десятков домов на трёх улицах.

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