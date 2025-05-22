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Московский комсомолец в Израиле

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Сообщение от производителя — С.А. молочный завод Бейтана

Сообщение от производителя — С.А. молочный завод Бейтана

В результате проверок, проведённых продовольственной службой Северного округа Министерства здравоохранения, в следующих продуктах были выявлены микробиологические отклонения:Солёный овечий творог, 400 г — срок годности с 21 .

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