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Носкова о выходе в финал «Уимблдона»: «После «Ролан Гаррос» морально была очень уставшей. Нужно было перезагрузиться»

Линда Носкова поделилась эмоциями от выхода в финал « Уимблдона ». В полуфинале она обыграла Марту Костюк – 6:4, 6:4.

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