Гроза в Петербурге: самолеты не могут сесть, уходят на запасные аэродромы

Непогода существенно осложнила работу диспетчерам и экипажам — лайнеры кружат над Петербургом, не могут приземлиться в Пулково, пишет портал «Фонтанка» со ссылкой на данные сервиса для отслеживания самолётов в реальном времени Flightradar24.