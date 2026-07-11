Политика как он...
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Политика как она есть

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Гроза в Петербурге: самолеты не могут сесть, уходят на запасные аэродромы

Гроза в Петербурге: самолеты не могут сесть, уходят на запасные аэродромы

Непогода существенно осложнила работу диспетчерам и экипажам — лайнеры кружат над Петербургом, не могут приземлиться в Пулково, пишет портал «Фонтанка» со ссылкой на данные сервиса для отслеживания самолётов в реальном времени Flightradar24.

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