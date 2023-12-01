Строительством самого большого стадиона в Перми займется компания из Москвы

«Мирпроект» стал единственным участником аукциона.Управление капитального строительства Пермского края выбрало подрядчика для разработки предпроектной документации по строительству самого крупного футбольного стадиона в столице края.
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