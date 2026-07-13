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Сайт города Алматы

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Интерес иностранных туристов к Алматы вырос на 71%

Интерес иностранных туристов к Алматы вырос на 71%

В первом квартале 2026 года интерес иностранных туристов к Алматы значительно вырос. По данным международных аналитических платформ, количество поисковых запросов авиаперелетов в город увеличилось на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, cообщили в акимате города.

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