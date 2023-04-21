Эмбиид исполнил важный блок-шот, О’Нил допустил потерю в концовке 3-го матча «Нетс» – «Сиксерс»

Исход третьего матча серии первого раунда «Бруклин» – «Филадельфия» решился на последних секундах. Сперва центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид накрыл защитника «Нетс» Спенсера Динуидди при «+2», а форвард гостей Пи Джей Такер реализовал один из двух тактических штрафных.
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