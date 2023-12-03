❗️Трагедия 1917 года. Крах великого государства. Сто лет назад началась гибридная война России с Западом ⚡️ Какие чуждые смыслы разрушили общество изнутри? Как надежды общества на перемены разожгли братоубийственную войну ⚡️ 📖 Исторические аналогии с современностью и планы, которым было не суждено осуществиться в многосерийном документально-публицистическом фильме Митрополита Симферопольского и Крымского Тихона «Гибель Империи.