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Орловские новости

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Покровский суд закрыл дело об угоне по примирению сторон

Покровский суд закрыл дело об угоне по примирению сторон

Пьяный угонщик без прав разбил «Митсубиси Каризма», но уголовное дело закрыто после примирения с владельцем автомобиля.

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