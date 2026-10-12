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Аргументы и Факты

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Песков: Путин готов дать приказ не атаковать Украину в день выборов

Российский лидер Владимир Путин будет готов дать приказ ВС РФ не наносить удары по Украине в день президентских выборов, если киевский режим соберется их провести.

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