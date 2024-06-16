Двое сотрудников захвачены, кругом скорые: Что известно о заложниках в СИЗО Ростовской области

В СИЗО в Ростовской области обвиняемые захватили в заложники сотрудников. Сейчас ведутся переговоры.Федеральная служба исполнения наказаний сообщила, что в СИЗО в Ростовской области обвиняемые, содержащиеся в одной из камер, захватили в заложники двух сотрудников.
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